الأب بولس ساتي: الكنيسة الكلدانية في أمريكا تعاني من «كورونا»

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه التقى راعي إيبارشية الكلدان بأمريكا مار فرنسيس قلابات، والدكتور جيمس لينش، رئيس مستشفى بومونت في تروي وجروس بوينت، لمعالجة الزيادة الهائلة في انتشار فيروس كورونا التي تحدث حاليا بين المجتمع الكلداني.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه على هذا الأساس طلب من الجميع الحد من حضور التجمعات والحفلات التي تحدث في الجالية، مثل التناول الأول والتخرجات والزواجات والتعازي.. يرجو الإقلال منها، وإن كان لا بد من حضورها فيرجى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لأجل سلامة الجميع.