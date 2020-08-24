محافظ بني سويف يُكرم 12 أمًا مثالية عاملة (صور)

كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، 12 أمًا مثالية عاملة من الفائزات في المسابقة التي نظمتها المحافظة، لاختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وشيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة ورؤساء المدن ووسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية.وقدم المحافظ التهنئة للأمهات المكرمات الفائزات في المسابقة التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام حيث سلمهن مكافأة مالية معربًا عن سعادته بحضور هذه الفعالية لتكريمهن وتحفيزهن للاستمرار في التميز والنجاح سواء على صعيد الأسرة أو العمل.وأكد على أهمية الدور المحوري للمرأة السويفية باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الأسرة ورعاية الأبناء ليكونوا عناصر فاعلة في النهوض بالمجتمع، وأن الاحتفال يأتي لرد الجميل لما تقدمه الأمهات بصفة عامة والأم العاملة على وجه الخصوص كأمثلة مشرفة للمرأة المصرية التي يحتذى بها في البذل والعطاء والتضحية بالوقت والجهد من أجل أداء رسالتها السامية وتقديرا لدروها ومكانتها على صعيد الأسرة والمجتمع ككل.وأضاف اللواء هشام شادي السكرتير العام، أن المسابقة تم الإعلان عنها في مطلع يناير الماضي تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم"، وفقًا للكتاب الدوري من وزارة التنمية المحلية، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى ديوان المحافظة والوحدات المحلية بهدف تعظيم دور الأم العاملة.ولفت إلى أنه تم ارجاء الفعالية نظرا لتداعيات فيروس كورونا وما ترتب عليه من إجراءات احترازية،والتي كان المقرر إقامتها في مارس الماضي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الأسرة والمرأة المصرية.وأشارت"شيماء كرم"رئيس وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجنة لفحص ملفات المتقدمات برئاسة السكرتير العام وأعضاء من وحدة المرأة والشؤون القانونية والمالية والموارد البشرية والتفتيش المالي والمتابعة، لاختيار الأمهات الفائزات واللاتي انطبقت عليهن شروط الإعلان عن المسابقة من حيث عدد الأولاد والسن والتميز في العمل وغيرها من المعايير.