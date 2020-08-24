البرلمان يقر تعديلات قانون نشاط التمويل متناهي الصغر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي تم تعديل مسماه إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ووافق المجلس على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عن مشروع القانون، كما وافق على طلب رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة النائب محمد كمال مرعى، بإعادة مداولة فى بعض المواد، وتشمل المادة الأولى، بإضافة عبارة "بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020"، والمادة 13 مكررا فقرة أخيرة، بإضافة عبارة "وذلك بعد أخذ رأى الوحدة"، والمادة 20 مكررا، بحذف عبارة "إحدى هاتين العقوبتين"، ونقل المادة 20 مكررا لتصبح المادة 13 مكررا.