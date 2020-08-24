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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة في 68 حضانة بأسوان

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:11 م
أشرف عطية
أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهود المبذولة والموقف الحالي للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة والجاري تنفيذه داخل 68 دار حضانة تابعة للجمعيات الأهلية تضم 200 فصل وتستوعب أكثر من 4 آلاف طفل وطفلة بمختلف المراكز والمدن.

وجاء ذلك تحت رعاية وإشراف محافظة أسوان وفى إطار بروتوكولات التعاون المبرمة بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية وجمعية تنمية المجتمع بالجندية وعرب العقيلات.

وكشف "عطية" أن نسب ومعدلات التنفيذ فى هذا البرنامج القومى وصلت إلى 70% ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية مع توفير جميع التجهيزات والوسائل التعليمية والترفيهية التى تساهم فى تنمية الذكاء والقدرات الإبداعية لدى الأطفال وعقد دورات تدريبية وتنمية مهنية للميسرات والعاملين بدور الحضانة.

وأكد أهمية هذا البرنامج القومى ودوره فى تنفيذ إستراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة من أجل تكامل التداخلات الداعمة للطفل فى كافة النواحى المعرفية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والصحية والنفسية مما يساهم فى إيجاد بيئة آمنة ومتحضرة للأطفال بإعتبارهم شباب الغد والأمل فى مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.

ووجه المحافظ الشكر لوزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الوزيرة نيفين القباج لدعمها الكامل لتنفيذ هذا البرنامج الهام، بجانب كافة الجهات المشاركة فى التنفيذ، مشددًا على مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق المتابعة المتواصلة لمراحل التنفيذ أولًا بأول ورصد كافة العقبات والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج القومى فى مواعيده المحددة.

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