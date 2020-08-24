ضبط 5 أطنان مبيدات منتهية الصلاحية بالغربية

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية، بناء على تحريات الرقابة الإدارية، حملة موسعة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة موسعة لضبط المخالفين.أسفرت الحملة عن ضبط أحد تجار المبيدات الزراعية بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى لحيازته بغرض الاتجار بالمخزن التابع له عدد ٥٢٧٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالأسواق بإجمالي وزن ٥ أطنان و٢٧٠كيلو جرام.وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين وعادل فتحى مدير الإدارة، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية بطنطا ومحمد الشيخ.تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.