البرلمان يقر نهائيا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية في جلستة العامة، ليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إنه قد سبق عرض المشروع على مجلس الدولة، ولذلك أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا، بعد مناقشة بعض مواد المشروعات بناء على طلب إعادة مدوالة تقدم به النائب محمد الفيومي.ومن جهة أخرى، شدد عبدالعال على أهمية الانتهاء من جدول أعمال الجلسىة العامة اليوم، والتي تعتبر أخر جلسات دور الانعقاد الحالي للبرلمان.