ضبط المتهمين بسرقة مجوهرات من «فيلة» نجل سهير شلبى بالتجمع

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، فى كشف غموض واقعة سرقة "فيلا" نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس، وتبين أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما وإعادة المسروقات.تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا بتعرض نجل الإعلامية لواقعة سرقة مجوهرات وألماس و2 جهاز "لاب توب" وأموال من داخل فيلته بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب.وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من التحريات وتفريغ الكاميرات أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما اللذين سبق اتهامهما فى عدة قضايا متنوعة.واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وقاما أيضًا عقب السرقة بالتوجه لصاحب محل مجوهرات بالهرم لبيع المسروقات التي تمت إعادتها بالكامل.