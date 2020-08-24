وزير الشباب: تجربة مصر فى تأهيل الشباب ظهرت منذ تولى السيسى

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الإثنين، في لجان المقابلات الشخصية؛ لتقييم الشباب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.وجاءت مشاركة الوزير في اللقاءات الشخصية تلبيةً لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، وتستمر حتى الأربعاء 26 أغسطس الجاري، ويشارك في عضوية لجان المقابلات مجموعة من الوزراء والمحافظين والخبرات ورؤساء الجامعات والهيئات، وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.واطلع وزير الشباب والرياضة على مجموعة من السير الذاتية للمتقدمين، وتقييمها بشكل مبدئي، والالتقاء بالشباب في لجان المقابلات الشخصية؛ للتقييم العملي لهم من خلال قياس مجموعة من المهارات من حيث المعرفة، والثقافة، والقدرة على التفكير والإبداع، والتعامل مع المشكلات، والتحديات، وآليات مواجهتها.وأكد الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام الواضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، وحرصه على إعدادهم، وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، والعمل على تمكينهم في شتى القطاعات؛ إيمانًا بقدرات الشباب، ومهاراتهم المختلفة، وكونهم شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية التي تشهدها مصر الفترة الراهنة.وتابع وزير الشباب والرياضة: "التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة، وتمكينهم ظهرت جليًا منذ بداية تولي الرئيس قيادة البلاد، وتوجيهاته بتنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، ثم قراره بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنفيذ برنامج تأهيل وإعداد التنفيذيين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، علاوة على حرص الرئيس على لقاء الشباب والاجتماع بهم بشكل دوري في المؤتمرات الوطنية؛ للتعرف على رؤاهم ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا، وعرض المجهودات المبذولة من جانب الدولة والتحديات التي تواجهها، وتكريم الشباب المبدعين في شتى المجالات".ولفت وزير الشباب إلى الدور المتميز للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تنمو بشكل كبير، وتقدم للمجتمع قيادات شابة مثقفة واعية بجميع التحديات وعلى دراية بأسس الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي السليم، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الوزارة والاكاديمية في مجال تدريب وتنمية مهارات الشباب كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمل الوزارة.كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى الشباب المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، ومدى حرصهم على تطوير ذاتهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسيات واتخاذ القرار، بما ينعكس بالإيجاب على تطور أداء الجهاز الإداري الذي يعملون به، متمنيًا لهم التوفيق في فترة تدريبهم بالأكاديمية.وأكد أهمية وضع الشباب في مواقف تعليمية تحاكي مايقوم به من أعمال، وتوازي رؤية الدولة ومستهدافاتها، مشيرًا إلى أهمية أن يبحث الشباب عن تطوير قدراتهم وذاتهم بما يحقق النفع للبلاد.