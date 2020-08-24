رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الشباب: تجربة مصر فى تأهيل الشباب ظهرت منذ تولى السيسى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:32 م
وزير الشباب
وزير الشباب
إيمان ماهر
طباعة
شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الإثنين، في لجان المقابلات الشخصية؛ لتقييم الشباب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت مشاركة الوزير في اللقاءات الشخصية تلبيةً لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، وتستمر حتى الأربعاء 26 أغسطس الجاري، ويشارك في عضوية لجان المقابلات مجموعة من الوزراء والمحافظين والخبرات ورؤساء الجامعات والهيئات، وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.
واطلع وزير الشباب والرياضة على مجموعة من السير الذاتية للمتقدمين، وتقييمها بشكل مبدئي، والالتقاء بالشباب في لجان المقابلات الشخصية؛ للتقييم العملي لهم من خلال قياس مجموعة من المهارات من حيث المعرفة، والثقافة، والقدرة على التفكير والإبداع، والتعامل مع المشكلات، والتحديات، وآليات مواجهتها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الاهتمام الواضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، وحرصه على إعدادهم، وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، والعمل على تمكينهم في شتى القطاعات؛ إيمانًا بقدرات الشباب، ومهاراتهم المختلفة، وكونهم شريكًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية التي تشهدها مصر الفترة الراهنة.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "التجربة المصرية في تأهيل الشباب للقيادة، وتمكينهم ظهرت جليًا منذ بداية تولي الرئيس قيادة البلاد، وتوجيهاته بتنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، ثم قراره بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنفيذ برنامج تأهيل وإعداد التنفيذيين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، علاوة على حرص الرئيس على لقاء الشباب والاجتماع بهم بشكل دوري في المؤتمرات الوطنية؛ للتعرف على رؤاهم ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا، وعرض المجهودات المبذولة من جانب الدولة والتحديات التي تواجهها، وتكريم الشباب المبدعين في شتى المجالات".

ولفت وزير الشباب إلى الدور المتميز للأكاديمية الوطنية للتدريب التي تنمو بشكل كبير، وتقدم للمجتمع قيادات شابة مثقفة واعية بجميع التحديات وعلى دراية بأسس الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي السليم، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الوزارة والاكاديمية في مجال تدريب وتنمية مهارات الشباب كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمل الوزارة.

كما أشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى الشباب المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، ومدى حرصهم على تطوير ذاتهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسيات واتخاذ القرار، بما ينعكس بالإيجاب على تطور أداء الجهاز الإداري الذي يعملون به، متمنيًا لهم التوفيق في فترة تدريبهم بالأكاديمية.

وأكد أهمية وضع الشباب في مواقف تعليمية تحاكي مايقوم به من أعمال، وتوازي رؤية الدولة ومستهدافاتها، مشيرًا إلى أهمية أن يبحث الشباب عن تطوير قدراتهم وذاتهم بما يحقق النفع للبلاد.

موضوعات متعلقة

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

الرئيس السيسى يستقبل أمين عام منظمة السياحة العالمية

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

أستاذ صحة عامة: انكسار الموجة الأولى لكورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

بطلة «أماكن السهر».. دينا الشربيني تظهر 23 مرة في كليب عمرو دياب

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

رئيس صندوق التنمية الثقافية يستقيل وفد السياحة العالمية

مناقشة التشريعات المطلوبة لحماية صناعة النشر بالأعلى للثقافة.. غدًا

وفاة الفنان ثابت عويضة المدير العام لقطاع الفنون التشكيلية

«أبو سعدة» يشارك في لجان اختيار الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين