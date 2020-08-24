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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التصديري للصناعات الكيماوية»: 1.232 مليار دولار صادرات القطاع لإفريقيا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:03 م
خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم
دعاء أبو العزم
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أعلن خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن افتتاح مركز تجاري للمنتجات المصرية بالسودان، بداية العام المقبل، وذلك ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسودان.

وقال أبوالمكارم، إن هذا يعد أحد نتائج الزيارة السريعة لرئيس الوزراء ووزيرة الصناعة والتجارة إلى دولة السودان الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجستي، وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة أمس مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث مقترحاتهم للتعامل مع الأزمة الحالية وتنمية صادرات قطاعاتهم أن هناك نحو 750 مليون دولار فرص تصديرية إضافية محتملة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية للسوق الإفريقية، وذلك وفقًا لدراسة تحليلية أعدها المجلس حول الطلب المستهدف على المنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية في السوق الإفريقية.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة لنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الإفريقية لعدد من الأسباب يأتي على رأسها البرامج المساندة المقدمة من الدول، الخاصة بالشحن لإفريقيا وتنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل والإعفاءات الجمركية المتاحة بنسبة 100% بين 13 دولة إفريقية، وذلك من خلال الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وهذه الدول مثل الكوميسا، إضافة إلى تنوع منتجات القطاع التي يتم تصديرها للسوق الإفريقية ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات فضلًا عن منتجات تامة الصنع.

وقال إن المجلس انتهى من إعداد استراتيجية مصغرة تعني بالتوجه نحو دول القارة الإفريقية وبالأخص إلى 18 سوقًا إفريقية هي (كينيا. السودان. زامبيا. أوغندا. نيجيريا. تنزانيا. أنجولا. الجابون. السنغال. الكاميرون. جيبوتي.غينيا. الكونغو. جنوب إفريقيا. إثيوبيا. كوت ديفوار..غانا. الصومال)، حيث سيتم التركيز على دول بعينها في كل عام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من العجز في توريد المنتجات الصينية.

وحدد مجموعة من الآليات لتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في البعثات التجارية والأسابيع التجارية حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولى دول تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان. 
فضلًا عن إنشاء عدد من المقار الدائمة (معارض دائمة لوحدات إدارية لغرض المنتجات وأماكن للتخزين بالمقر وممثل دائم للشركات ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر).

وأوضح أنه من إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت 5.5 مليار دولار في 2019 مثلت صادرات إفريقيا منه ما قيمته 1.232 مليار دولار بما يمثل نسبة 22% الإجمالي صادرات القطاع، وهناك ثلاث أسواق هي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا تستوعب أكثر من ثلثي الصادرات للسوق الإفريقية.

قدم أبوالمكارم مجموعة من المقترحات من أجل مواجهة التحديات الحالية تتعلق بسرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديًا بشكل كامل بنسبة 100%.

ودعا إلى التركيز على مساندة آليات التسويق المختلفة مثل البعثات والأسابيع التجارية الخارجية والمقار الدائمة.

وطالب بإعادة النظر في تفعيل الاتفاقيات التجارية مع السعي لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول غرب إفريقيا، ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية التي تتلقى طلباتها من خلال منصات البيع للقطاعات الصناعية.

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