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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون بين «القليوبية» والبنك الزراعي لتمويل المشروعات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:31 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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وقع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، في إطار الدور القومي الذي يقوم به البنك والذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع الأنشطة الزراعية والريفية، وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة.

وذلك لتوفير التسهيلات الإئتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية، ووضع مستهدف لمساعدة 10 آلاف أسرة في إنشاء مشروعات، وذلك في إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي المصري، وخضوعه لأحكام قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم - أن المجالات التي سيجرى التعاون فيها مع البنك الزراعي هي تمويل تكلفة تطوير شبكات الري للأراضي، والتعاون في مجالات المراجعة الفنية للشركات القائمة بتنفيذ شبكات الري وتمويل تكاليف إنشاء مشروعات طاقة شمسية بالأراضي الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، والمشروعات الزراعية في المحافظة.

ولفت إلى التعاون في مجال المشروعات التنموية المشتركة وتشغيل شباب الخريجين والتعاون في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات، وتبادل الخبرات والمعاونة في مجالات مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، والتعاون في مجالات الرعاية البيطرية الشاملة والفنية للإنتاج الحيواني وتمويل تكاليف تحويل السيارات الملاكي، النقل للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف مدير البنك، أن البنك الزراعي سيقوم بإتاحة القروض الخاصة بمشاريع تنفيذ نظم الري الحديثة في إطار هذا البروتوكول، خلال أيام من تاريخ التقدم بطلب التمويل، وذلك حرصا من البنك على سرعة تنفيذ هذه المشاريع ذات الأهمية الكبيرة في مجال ترشيد استخدام مياه الري وتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن السياسات التي تتبناها الدولة والهادفة لرفع كفاءة استخدام مياه الري والمحافظة على مصادرها المختلفة، وترشيد استخدامها من خلال التوسع فى استخدام أساليب الري الحديثة والمتطورة.

وناقش المحافظ مع مسئولي البنك الزراعي ومديرية الزراعة بالمحافظة إمكانية دعم المشروعات المملوكة للمحافظة وتطويرها؛ لتحقيق ربح وعائد اقتصادي أكبر من بين تلك المشروعات مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة، ومشروع زراعة النخيل بعدد من الأراضي الزراعية المملوكة للمحافظة، وإنشاء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة كتربية الأرانب والدواجن والماشية.

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