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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«روحاني»: إطلاق جميع مراحل حقل بارس الجنوبي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:14 م
روحاني
روحاني
منار أحمد
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أعلنت وكالة «إرنا» الإسلامية، اليوم الاثنين، أن جميع مراحل حقل «بارس» الجنوبي للغاز قد تم إطلاقها ولم تتبق إلا مرحلة واحدة.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي بشكل كامل في مجال الغاز، وهذا أكبر إنجاز نقدمه للحكومة القادمة.

ولدى افتتاحه عدة مشاريع تابعة لوزارة النفط عبر آلية «الفيديو كونفرانس»، اليوم الاثنين، قال روحاني إن "الصناعات الغازية من الصناعات المهمة في البلاد، فإلى جانب كونها تنتج الطاقة النظيفة فإنها تسهم في مجال التنمية باعتبارها من صناعات البنى التحتية، وتشكل الأساس للصناعات البتروكيماوية، كما أنها تنمي التواصل بين إيران ودول الجوار".

وأكد روحاني أن إيران باتت مكتفية ذاتيا وبشكل كامل في مجال الغاز والبنزين وزيت الغاز، مضيفًا أن المنتجات البتروكيماوية قد ارتفعت في ظل حكومته من 56 مليون طن سنويا إلى مئة مليون طن، بعائدات تصل إلى 25 مليار دولار.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن المشاريع التي افتتحت اليوم تسهم في تحقيق القفزة الثالثة في مجال البتروكيماويات، وستصل عائدات هذا القطاع خلال سنوات قليلة إلى 37 مليار دولار.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تتحقق هذه القفزة في جميع الصناعات المنجمية، بحيث لا يجري تصدير خامات المعادن والرخام، بل يتم تصنيعها هنا وبيعها للخارج بأسعار تفوق كثيرا أسعار الخامات.

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