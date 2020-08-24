محافظ المنوفية يبحث معوقات مشروع الصرف الصحي مع المواطنين

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أهالى قرى زوير وسلكا التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، اليوم الإثنين بمكتبه، لبحث المشاكل المتعلقة بمشروع الصرف الصحى بحضور المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والأستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.وتناول اللقاء بحث المعوقات المتعلقة بمشروع الصرف الصحى المتمثلة في تنفيذ غرفتى الدفع والاستقبال أسفل بحر شبين الكوم لاستكمال المشروع، مشددا على تذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من مشروع الصرف والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد المحافظ حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وسرعة دراستها فى ضوء ما يسمح به القانون، مؤكدا أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.