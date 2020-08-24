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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سفر ووصول 13 ألف راكب على متن 64 رحلة جوية بمطار القاهرة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:23 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الاثنين، انطلاق ووصول 64 رحلة جوية دولية وداخلية وخاصة، لنقل ما يقرب من 13 ألف راكب من مختلف الجنسيات، مع الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما روعيت المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب وأطقم الطائرات والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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