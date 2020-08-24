بالصور.. نادي ضباط المراقبة الجوية يكرم أعضاءه المحالين للتقاعد

نظم نادي ضباط المراقبة الجوية، برئاسة كابتن أحمد عبدالفتاح، حفله السنوي لتكريم ضباط المراقبة الجوية من أعضاء النادي المتقاعدين وأيضا أبنائهم من متفوقي المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدا على ضرورة دعم وتحفيز أجيال المستقبل التي ستقود مراحل العمل خلال السنوات القادمة.وأعرب كابتن أحمد عبدالفتاح، خلال كلمته بالحفل، الذي أقيم بنادى «إيروسبورت فرع ب» التابع لوزارة الطيران المدني، عن سعادته بتكريم كبار ضباط المراقبين الجويين المحالين للتقاعد، على مجهوداتهم وما بذلوه خلال سنوات عملهم في عمل المراقبه الجوية لخدمة المجال الجوي المصري وما أثروا به الأجيال الجديدة من الشباب بنقل خبراتهم في عمل المراقبة الجوية إليهم.وأكد رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، سعي النادي الدائم لخدمة جميع المراقبين الجويين، وتقديم كافة وسائل التحفيز والدعم نظير ما يبذلونه ويقدمونه في عملهم لتسيير حركة المجال الجوي المصري، خاصة خلال المرحلة العصيبة التي يشهدها قطاع الطيران خلال هذه الفترة بسبب جائحة كورونا الوبائية.وأثنى على الجهود التي يبذلها وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار عنبه وجميع قيادات الطيران المدني، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها القطاع من تحديات ضخمة، وأكد على حرص ضباط المراقبة الجوية على تسيير الحركة الجوية بما يتناسب مع ظروف العمل خلال هذه الفترة من تطبيق التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.ونعى رئيس نادي ضباط المراقبة الجوية، المتوفين من فرق عمل ضباط المراقبة الجوية خلال هذا العام وهم كابتن (مجدى المقدم - عبدالمؤمن حسن - مجدى الكردي - ابراهيم زكريا -مصطفى على عبادي - أشرف مطيع)، وحرص على تكريم أسرهم خلال الحفل، الذي نعى خلاله أيضا كابتن أسامة حسن الذي وافته المنية قبل أيام بعد صراع مع المرض، مؤكدا على حرص النادي على تقديم كافة الدعم لأسرهم.حضر الاحتفالية، عدد كبير من مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، بينهم كابتن أحمد شادي عضو مجلس إدارة النادي، كابتن محمد رشوان، وكابتن المعتز بالله هاني، وكابتن محمد عمر مدير شئون الضباط، عمر علي، فضلا عن عدد كبير من ضباط المراقبة الجوية المحالين إلى سن التقاعد والحاليين وأسرهم.