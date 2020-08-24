البرلمان يصدق على مضابط الجلسات العامة

صدق مجلس النواب في جلستة العامة المنعقدة الأن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مضابط الجلسات العامة من رقم 36 إلى رقم 38، وكذلك المضبطة رقم 54.وقال عبدالعال موجها حديثه للنواب: "هل لأحدكم أي ملاحظات على تلك المضابط"، ولم يبد أي منهم أي ملاحظة، وصدق المجلس عليها.كما وافق المجلس على إحالة 60 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من ملاحظات، بشأن بعض مطالب النواب في دوائرهم الانتخابية في مجالات مختلفة.