رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض «أحوال شخصية» على الهناجر.. الخميس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:09 م
الهناجر
الهناجر
آلاء حسن
طباعة
قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "أحوال شخصية" من إنتاج الفرقة، يعرض على ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، في إطار برنامج "عودة الروح" الذي ينظمه قطاع الإنتاج الثقافي، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت ٢٧،٢٨،٢٩ أغسطس الجاري، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

يذكر أن عرض "أحوال شخصية" يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التي تسببت في تحولهم من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة في المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.

عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندى عفيفي، راماج، تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.

موضوعات متعلقة

أغبى حرامى فى مصر.. سرق عربيّة وارتكب فعلًا لا يخطر على بال

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

أستاذ صحة عامة: انكسار الموجة الأولى لكورونا (فيديو)

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

أستاذ صحة عامة: انكسار الموجة الأولى لكورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«الكتب خان» تصدر الطبعة الثانية من «في أثر عنايات الزيات»

عرض «أحوال شخصية» على الهناجر.. الخميس

«فرويد في زمانه وفي زماننا».. ضد إساءة استخدام «التحليل النفسي» بجرائم ضد النساء

عواض: قصور الثقافة تواصل استعداداتها لاستقبال الجمهور والفعاليات