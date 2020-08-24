مصر للطيران تنقل 2500 راكب إلى 30 وجهة اليوم

قال الطيار محمد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة ستسير طوال اليوم الإثنين، 23 رحلة دولية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، مع الالتزام بكل الاشتراطات والإجراءات والتدبير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف.وأضاف زكريا، في بيان، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، ورحلة استثنائية لكل من الرياض وجدة بالسعودية، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الأقصر وأسوان، بخلاف رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.