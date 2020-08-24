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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية اللبنانى يعرب عن تقدير بلاده للمساعدات المصرية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:08 م
شربل وهبه
شربل وهبه
أ.ش.أ
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أعرب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، عن تقدير بلاده للمساعدات الكبيرة التي تقدمها مصر إلى لبنان من خلال الجسر الجوي الإغاثي في مواجهة محنة انفجار ميناء بيروت البحري.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اللبناني لسفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع في لبنان، وأوجه المساعدات الإغاثية التي تقدمها مصر إلى لبنان من خلال الجسر الجوي الإغاثي، وكذلك من خلال الجسر البحري.

وثمّن وزير الخارجية اللبناني المساعدات المصرية، مؤكدًا أنها تعكس دور مصر المحوري كأكبر دولة عربية في المنطقة، وكذلك العلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض التطورات السياسية في لبنان والتطلع إلى التعجيل بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يتسنى الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز مقومات الصمود لتخطي تداعيات مرحلة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري، إلى المواجهة الشاملة لجوهر الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان؛ بما يتيح تجاوزها واستعادة لبنان لمكانته ودوره.

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