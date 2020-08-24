رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، بعد تأخر قرابة الساعة والنصف الساعة؛ نظرا لاجتماعات اللجان النوعية.

ومن المقرر أن تكون الجلسة الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، وذلك بعد أن ينتهي من جدول أعماله المقرر واتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة لذلك.

ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على 13 مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال عن مباراة القمة: «دفاع الأحمر كان شوارع»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

وليد سليمان يرد على بيان الزمالك: « لم أعتذر»

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

أستاذ صحة عامة: انكسار الموجة الأولى لكورونا (فيديو)

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«الكتب خان» تصدر الطبعة الثانية من «في أثر عنايات الزيات»

عرض «أحوال شخصية» على الهناجر.. الخميس

«فرويد في زمانه وفي زماننا».. ضد إساءة استخدام «التحليل النفسي» بجرائم ضد النساء

عواض: قصور الثقافة تواصل استعداداتها لاستقبال الجمهور والفعاليات