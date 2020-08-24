بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، بعد تأخر قرابة الساعة والنصف الساعة؛ نظرا لاجتماعات اللجان النوعية.ومن المقرر أن تكون الجلسة الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، وذلك بعد أن ينتهي من جدول أعماله المقرر واتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة لذلك.ومن المقرر أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على 13 مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.