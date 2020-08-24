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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغريم 76 سائقًا بالشرقية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:18 م
تغريم سائق
تغريم سائق
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم اليوم ضبط 76 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 6 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، وذلك بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة- الأحرار- ميت غمر) ومزلقان العصلوحي، أسفرت عن ضبط 76 سيارة مخالفة، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020، بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

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