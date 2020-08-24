مصر للطيران تسير 30 رحلة دولية بمطار القاهرة.. غدا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدا الثلاثاء، 30 رحلة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.وتسير الشركة رحلاتها غدا الثلاثاء، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، إسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و4 رحلات استثنائية إلى كل من الرياض، جدة، المدينة، الدمام، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، والأقصر، ورحلات شحن جوى.واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.