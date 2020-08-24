634 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية القناة»
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:19 م
الاسماعيلية :- محمود الكيلانىطباعة
قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن 634 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، منذ 8 وحتى 22 أغسطس.
وأضاف الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الطلاب اللائقين من بين لمتقدمين بلغ 549 طالبًا وطالبة بنسبة 86.59%، في حين بلغ عدد الراسبين 85 طالبا وطالبة.
من جهته، أشار الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات بلغ 247 طالبة، 223 فقط لائقات بنسبة 90.285%، بينما رسب في الاختبارات 24 طالبة.
وأضاف الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الطلاب اللائقين من بين لمتقدمين بلغ 549 طالبًا وطالبة بنسبة 86.59%، في حين بلغ عدد الراسبين 85 طالبا وطالبة.
من جهته، أشار الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات بلغ 247 طالبة، 223 فقط لائقات بنسبة 90.285%، بينما رسب في الاختبارات 24 طالبة.
634 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية القناة»
634 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية القناة»
634 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية القناة»
634 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية القناة»
634 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية القناة»
634 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية القناة»