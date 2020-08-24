634 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بـ«تربية رياضية القناة»

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن 634 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، منذ 8 وحتى 22 أغسطس.وأضاف الدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الطلاب اللائقين من بين لمتقدمين بلغ 549 طالبًا وطالبة بنسبة 86.59%، في حين بلغ عدد الراسبين 85 طالبا وطالبة.من جهته، أشار الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، إلى أن إجمالي عدد الطالبات المتقدمات بلغ 247 طالبة، 223 فقط لائقات بنسبة 90.285%، بينما رسب في الاختبارات 24 طالبة.