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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«وعى» يطلق حملة للتوعية بالاستخدام الآمن للأدوية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:07 م
المركز العربي للتوعية
المركز العربي للتوعية الصحية وعي
أ.ش.أ
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أطلق المركز العربي للتوعية الصحية (وعي) التابع لاتحاد الأطباء العرب، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالاستخدام الآمن للأدوية، فى إطار اهتمام المركز بنشر الأهداف الدولية للاستخدام الآمن للدواء، واستعدادًا للاحتفال بـ"اليوم العالمي لسلامة المرضى" الذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام.

وتتضمن حملة مركز (وعي) التي تستمر حتى 17 سبتمبر المقبل شرحًا للأهداف الخمسة؛ لضمان الاستخدام الآمن للأدوية، من خلال تبسيط تلك الأهداف وشرحها بلغة بسيطة مناسبة للجمهور.

وقال بيان صادر عن مركز (وعي) اليوم، إن فريق المركز استعان بمنشورات وأدلة منظمة الصحة العالمية فى هذا المجال.

وأكد البيان أن فريق المركز يقوم حاليًا بإعداد دراسة استقصائية عن أهم الأخطاء التي يقع فيها الجمهور فى التعامل مع الأدوية، وتحديدًا تلك التي تستخدم فى علاج الأمراض المزمنة؛ وخاصة السكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة فى استخدام المضادات الحيوية.

وتشمل الدراسة- حسب البيان- رصد آراء الأطباء والصيادلة فى الأخطاء التي يقع فيها المرضى وأسرهم، وآراء المرضى أيضا فى أوجه قصور توجيه الأطباء لهم بشأن طرق استخدام الأدوية، والمحاذير التي تجب مراعاتها بشأن جميع الآثار الجانبية، وما يتوجب على المريض عمله حال حدوث هذه الآثار.

كما تتضمن الحملة خطورة استخدام المنشطات أو الهرمونات التي يستخدمها بعض الشباب للبناء العضلي وكمال الأجسام في مراكز اللياقة البدنية.

من جهته، قال الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، إن حملة مركز (وعي) حول الاستخدام الآمن للدواء تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر في ظل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد رسلان أن الاتحاد يولي اهتمامًا خاصًا بالحملات التوعوية التي ينفذها مركز (وعي) لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والعاملين في الحقل الصحى على حد سواء؛ للحد من خطورة إساءة استخدام الأدوية وخاصة أدوية المضادات الحيوية.

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