محمد محيي يطرح «قضية» اليوم

يستعد المطرب محمد محيي لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "قضية"، من ألبومه الجديد "بتاع زمان"، حيث من المقرر أن يتم طرحها على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.وروّج محيي للأغنية من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".أغنية "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع موسيقي فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس."قضية" هي رابع أغنية يطرحها محمد محيي من ألبومه الجديد بعد أغنيات "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين وألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي، و"قلت أخونه" من كلمات الشاعر نورالدين حمدي وألحان كريم حمدي، ومن توزيع الموزع الموسيقي فهد.ألبوم "بتاع زمان" من إنتاج شركة "ميوزيك ريكوردز"، وتتولى شركة "مزيكا" طرحه، ويضم 18 أغنية، منها "قضية"، و"هربت"، و"أحلى الناس"، و"بعد ما"، و"حاجة غريبة"، و"يوم جديد"، و"متسألهوش".