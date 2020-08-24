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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

25 % زيادة في حركة الطيران الدولي بالمجال الجوي المصري

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:17 م
الطيران الدولي
الطيران الدولي
محمود السعدى
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قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن هناك ارتفاعا ملحوظا بحركة الطائرات بالمجال الجوي المصري خلال الأونة الأخيرة بنسبة 25%، ما يعد مؤشرا جيدا لعودة حركة الطيران الدولية على مستوى العالم، في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بمختلف قارات العالم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المطارات المصرية خاصة الرئيسية وذات المقاصد السياحية تشهد زيادة ملحوظة في الرحلات السياحية، سواء المنتظمة أو غير المنتظمة "الشارتر"، خاصة في ظل الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها منظمة الطيران المدني المصري، فضلا عن تنفيذ كل توصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات من مخاطر الفيروس القاتل.

وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع زيادة الحركة الجوية السياحية الوافدة من شتى دول العالم خلال الأسابيع المقبلة، مع عودة السياحة الألمانية والأنجليزية أوائل الشهر المقبل، ومعظم دول الخليج وشرق أوروبا، لافتا على حرص مسئولي المطارات السياحية على تلبية كل الاحتياجات اللازمة للوفود السياحية وتذليل العقبات التي ربما تواجههم في أثناء فترة إقامتهم بالمدن السياحية المصرية.

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