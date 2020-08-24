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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عمرو طلعت يشارك فى لجان مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:19 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشاد "طلعت" - في بيان اليوم الإثنين - بالجهود التي تبذلها الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر وقيادات شابة على قدر عال من الكفاءة من خلال برامج تدريبية يتم صياغتها بشكل يحقق الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة العملية التطبيقية وذلك في ظل جهود الدولة لتمكين الشباب على كافة الأصعدة لتولي المناصب القيادية.

وأكد أهمية الاستثمار في العقول البشرية وإعداد كفاءات شابة انطلاقا من كونها المحرك الرئيس لعمليات التطوير والتجديد والابتكار داخل المؤسسات؛ مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته من خلال برامج تدريبية متخصصة يتم تصميمها وفقا للمعايير العالمية وارتكازها على أحدث التكنولوجيات.

ولفت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات للتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحقيق التطوير المؤسسي بما يتواكب مع الجهود المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي مع الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة وفي ظل العمل على بناء مصر الرقمية.

وكان الوزير التقى الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من قيادات الأكاديمية؛ حيث استمع الوزير إلى شرح حول البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، أهداف ومحتويات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ومعايير اختيار المقبولين للالتحاق بالبرنامج.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج كافة العاملين بكل مؤسسات الدولة في المرحلة العمرية من 30 حتى 45 عاما سعيا نحو ايجاد نهج متكامل يربط كافة جهات الدولة من الجهاز الإداري بالإضافة إلى الكوادر الخاصة المختلفة، ويتم تقديم البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لإضفاء بعد دولي ونقل خبرات عالمية للمتدربين.

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