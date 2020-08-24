بـ الهوت شورت.. أحدث ظهور لـ نوال الزغبي

نشرت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نوال الزغبي في الصورة رفقة أحد أصدقائها، وهي ترتدي "هوت شورت"، وبلوزة من اللون الأحمر، وعلقت عليها قائلة: "كتير أشياء بتتنسي إلا الأوقات الحلوة اللي بنقضيها مع أغلى الحبايب".يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامي دهيمة".