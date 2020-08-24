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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شخص في تصادم سيارتين بالإسكندرية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:25 م
تصادم سيارتين بالإسكندرية
تصادم سيارتين بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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تسببت السرعة الزائدة في تصادم سيارتين ملاكي وأجرة "ميكروباص" على محور المحمودية الجديد بالقرب من منطقة حجر النواتيه شرق الإسكندرية، ما تسبب في إصابة قائدي السيارتين وانقلاب إحداهما وتعطل حركة المرور.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء أمجد أنور، مدير إدارة المرور، يفيد بوجود حادث مروري بتصادم سيارتين على طريق محور المحمودية أمام شركة منصور، وانقلاب إحداهما.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، ووحدة المرور المكلفة بالطريق، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص وانقلاب السيارة الملاكي وإصابة قائدي السيارتين، وقام المقدم هيثم عبدالمنعم، المسئول عن محور المحمودية بإدارة المرور بتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيلها.

وتبين أن السيارتين كانتا تسيران بنفس الطريق وبسرعة وحاول أحد السائقين المرور من الآخر، ما أدى إلى اصطدامهما وانقلاب السيارة الملاكي، وأصيب قائديها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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