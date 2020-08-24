محافظ أسيوط يتفقد مبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد للوقوف على معدلات التنفيذ وبدء خطوات استكمال الأعمال والتي يجري إنشاؤها بنسبة تنفيذ بلغت 45%، ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومحمد عبدالغني نائب رئيس المركز، والدكتور أحمد سيد عارف مدير مستشفى منفلوط.حيث تفقد مبنى المستشفى الذي تم إنشاؤه وتوقف العمل به منذ فترة، واستمع من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ وبدء خطة استكمال الأعمال به بعد توفر الاعتمادات المالية من وزارة الصحة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والإمكانات وتزويدها بالأطباء والكفاءات في مختلف التخصصات لتحسين الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين وخدمة قرى المركز والمراكز المجاورة، معلنًا قرب استكمال الأعمال بالمستشفى الجديد طبقًا لخطة الدولة.وأعلن المحافظ دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات وبدء خطة استكمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي لخدمة أهالي مركز منفلوط وقراه، لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبدء تطوير وإحلال وتجديد عدد 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر، موجهًا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.