حسن الرداد بصحبة عائشة بن أحمد والسبكي

فيلم "توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.







شارك الفنان حسن الرداد، متابعيه، صور جديدة له عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر حسن الرداد في الصور بصحبة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والمنتج أحمد السبكي، وعلق عليها قائلا: "فيلم تؤام روحي"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وحقق فيلم "توأم روحي" إيرادات بلغت 355 ألفًا و116 جنيهًا، بعد عرضه منذ أيام قليلة.