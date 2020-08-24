بعثة الأمم المتحدة: احتجاجات طرابلس سببها الإحباط من ظروف المعيشة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الإثنين، أن احتجاجات طرابلس سببها الإحباط من ظروف المعيشة السيئة وقطع المياه والكهرباء.ودعت البعثة الأممية، بحسب ما نقلت «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، إلى حماية المتظاهرين السلميين في العاصمة الليبية طرابلس والتحقيق في الانتهاكات ضدهم.وكانت البعثة الأممية في ليبيا دعت، مساء أمس في بيان، إلى وقف التصعيد في طرابلس، وطالبت بحرية الحركة والسماح بالوصول للمرافق الصحية، معربة عن قلقها إزاء عمليات القتل خارج القانون في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة.وطالبت البعثة، باحترام الإجراءات القانونية وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا على الفور.وأشارت إلى أن التقارير الواردة إليها تؤكد مقتل مدني واعتقال عدد من المواطنين في إجراءات احتجاز وسفتها بالتعسفية، ومحاصرة المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون ضغوط حقيقية، وفق البيان.وكانت التقارير المحلية، أفادت بأن ميليشيات تتآلف من المرتزقة السوريين وعناصر مسلحة موالية لوزير الداخلية فتحي باشاغا اقتحمت السبت مدينة الأصابعة في الجبل الغربي ونفذت حملة اعتقالات واسعة، وذلك غداة إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.