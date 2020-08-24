إزالة فورية لـ17 حالة تعد على أراضى ملك الدولة فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ 17 حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقرى مركز القوصية، خلال حملة مكبرة برئاسة المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة ضمن الموجة الـ16 للإزالات.

جاء ذلك بمشاركة هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، ومصطفى فتحي، نائب رئيس المركز وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومركز شرطة القوصية، وبمشاركة مسئولي أراضي أملاك الدولة وحماية النيل والإدارة الزراعية والأحواض والجمعية الزراعية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية.

ونفذت الحملات بالتنسيق بين المحافظة وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية، مشيرًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد محافظ أسيوط عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الري وحماية النيل والتصدي لأعمال البناء المخالف بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، وذلك خلال حملات مستمرة لإزالة كل التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية.