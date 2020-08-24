رئيس حي أول طنطا: العقار المنهار صادر له قرار خطر داهم

يذكر أن مدينة طنطا شهدت انهيار عقار ما أدى إلى مصرع طفل، عمره 3 أشهر، وإصابة شخصين آخرين.

قال عادل داود، رئيس حي أول طنطا في محافظة الغربية، إن العقار المنهار بشارع طه الحكيم، التابع للحي، صدر له قرار خطر داهم، ويتم حاليا الإزالة الكلية حتى سطح الأرض، بمتابعة مستمرة من محافظ الغربية.وأضاف رئيس الحي أنه لا يوجد أي إصابات جديدة سوى التي تم الإعلان عنها أمس، وهي إصابة شخصين ومصرع طفل، موضحا أن المصابين في حالة جيدة حاليا ويتلقون العلاج داخل المستشفى.