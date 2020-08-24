«الهجرة»: نسعى لتوفير فرص عمل بديلة للعائدين من الخارج

وقع كل من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، والمهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار، وأحد المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وما صاحب ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي نتج عنه فقدانهم لوظائفهم، وما ترتب على ذلك من إطلاق وزارة الهجرة لمبادرة "نورت بلدك" بالتعاون مع وزارة التخطيط.وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن تحديات جائحة كورونا كانت لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على كثير من الدول، واستطاعت مصر تجاوز هذه الفترة بنجاح كبير واستمرت الدولة في بذل الجهد حتى تتمكن من استكمال مشروعاتها التنموية، مضيفة أن كل هذه الجهود تحفز المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة، وتعكس مدى تعاون المسئولين في مصر لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن بروتوكول اليوم هو وسيلة من ضمن الوسائل التي تعمل عليها الوزارة لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب تأثر الدول التي كانوا يعملون بها، وذلك في إطار مبادرة "نورت بلدك" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة العائدة، ويعد استكمالا للجهد المبذول من كافة الجهات المعنية المشاركة في هذه المبادرة كوزارات التخطيط والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، مثمنة رغبة شركة "فيرن برو جلوبال" وأشرف دوس أحد المصريين بالخارج والمشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار"، لمشاركتها في تحمل مسئوليتها المجتمعية والإسهام في المبادرة.وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن أنه وفقا للبروتوكول، فإنه سيتم توفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة، وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، وذلك وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.وتابعت وزيرة الهجر، أن مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريًا واعدًا، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة، ويساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية أهم أهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تعتمد بالأساس على توفير فرص عمل جادة للشباب في المحافظات المختلفة كبديل آمن عن الهجرة غير الشرعية، وكذلك دعم قطاع الاستثمار والمساعي القائمة لدمج المصريين بالخارج في خطط التنمية، تحقيقا لنتائج مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".