أستاذ صحة عامة: انكسار الموجة الأولى لكورونا (فيديو)

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد انكسرت لحد كبير، موضحا أن الأرقام المعلنة لا تعبر عن الحقيقة وحدها لأن هناك الكثير من الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض الإصابة.وحذر "المر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، من عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بعد تراجع نسب الإصابة، محذرا من عودة تزايد الإصابات مرة أخرى نتيجة تهاون المواطنين في تطبيق تلك الإجراءات.وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت صعوبة إثبات تراجع قوة فيروس كورونا وحدته، مضيفا: "لا نستطيع استنتاج تراجع الإصابات والوفيات بحدة الفيروس وتراجع شدته.. ويجب التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية مرة أخرى"، داعيا المواطنين إلى تعزيز الصحة العامة والامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة.