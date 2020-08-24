«اطمن» تصل إلى الأقصر.. وتفعيل «البالطو» لتقديم خدمات التأمين الصحي
الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:40 م
فاتن خديوى _ سارة سعودىطباعة
* تفعيل تطبيق "البالطو" لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد مجانًا للمسجلين "التأمين الصحي"
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، امتداد مبادرة أطمن، والتي أطلقتها الأسبوع الماضي للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لتصل اليوم إلى المسجلين بالمنظومة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.
وأعلنت عن بدء تفعيل تطبيق (البالطو ElBalto) لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، مجانًا، للمرضى المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، وهي ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأوضحت أن تطبيق (البالطو ElBalto)، عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع 93 من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية "طب الأسرة، الباطنة، النساء، الأطفال، التغذية، الجلدية، النفسية، القلب"، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو كول مع الطبيب المختص.
وأشارت إلى أنه يتم تسجيل المريض على تطبيق (البالطو ElBalto) عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، امتداد مبادرة أطمن، والتي أطلقتها الأسبوع الماضي للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لتصل اليوم إلى المسجلين بالمنظومة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.
وأعلنت عن بدء تفعيل تطبيق (البالطو ElBalto) لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، مجانًا، للمرضى المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، وهي ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأوضحت أن تطبيق (البالطو ElBalto)، عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع 93 من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية "طب الأسرة، الباطنة، النساء، الأطفال، التغذية، الجلدية، النفسية، القلب"، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو كول مع الطبيب المختص.
وأشارت إلى أنه يتم تسجيل المريض على تطبيق (البالطو ElBalto) عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.
وأتاحت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحميل تطبيق (البالطو ElBalto)، بعنوان مبادرة #اطمن، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك على الرابط التالي اضغط هنا
ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الرابط اضغط هناوكذلك الأيفون من خلال الرابط اضغط هنا
«اطمن» تصل إلى الأقصر.. وتفعيل «البالطو» لتقديم خدمات التأمين الصحي
«اطمن» تصل إلى الأقصر.. وتفعيل «البالطو» لتقديم خدمات التأمين الصحي