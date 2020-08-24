عاصفة استوائية تتحول إلى إعصار وتضرب كوبا غدًا

تحولت عاصفة "ماركو" إلى إعصار أمس الأحد، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كلم ساعة، وذلك على امتداد جزء من ساحل الخليج الأمريكي في المكسيك.وذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم الإثنين، أن العاصفة المدارية "لورا" التي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار غدًا الثلاثاء، ضربت كوبا في وقت متأخر من مساء أمس، بعد أن قتلت ما لا يقل عن 12 شخصًا في هايتي وجمهورية الدومينيكان، بينما يتجه الإعصار "ماركو" جنوبا إلى الولايات المتحدة.وكانت السلطات في جمهورية الدومنيكان قد أعلنت في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم؛ بينهم أم وطفلها البالغ من العمر سبعة أعوام، نتيجة انهيار حوائط، وتسببت العاصفة "لورا" في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في البلاد، وأجبرت أكثر من ألف آخرين على ترك منازلهم، كما دمرت عدة منازل على امتداد نهر "إيزابيلا".كما غمرت المياه "بورت أو برنس"، عاصمة هايتي، في واحدة من أسوأ الفيضانات بالمدينة خلال سنوات، وأعلنت السلطات هناك عن وفاة سبعة أشخاص بينهم اثنان على الأقل جرفتهما المياه.يذكر أن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن أمس أن اجتياح إعصارين للساحل الأمريكي خلال أيام سيسفر عن طقس خطير لبعض الوقت.