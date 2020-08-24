رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عاصفة استوائية تتحول إلى إعصار وتضرب كوبا غدًا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:40 م
عاصفة
عاصفة
أ ش أ
طباعة
تحولت عاصفة "ماركو" إلى إعصار أمس الأحد، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كلم ساعة، وذلك على امتداد جزء من ساحل الخليج الأمريكي في المكسيك.

وذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم الإثنين، أن العاصفة المدارية "لورا" التي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار غدًا الثلاثاء، ضربت كوبا في وقت متأخر من مساء أمس، بعد أن قتلت ما لا يقل عن 12 شخصًا في هايتي وجمهورية الدومينيكان، بينما يتجه الإعصار "ماركو" جنوبا إلى الولايات المتحدة.

وكانت السلطات في جمهورية الدومنيكان قد أعلنت في وقت سابق أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم؛ بينهم أم وطفلها البالغ من العمر سبعة أعوام، نتيجة انهيار حوائط، وتسببت العاصفة "لورا" في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في البلاد، وأجبرت أكثر من ألف آخرين على ترك منازلهم، كما دمرت عدة منازل على امتداد نهر "إيزابيلا".

كما غمرت المياه "بورت أو برنس"، عاصمة هايتي، في واحدة من أسوأ الفيضانات بالمدينة خلال سنوات، وأعلنت السلطات هناك عن وفاة سبعة أشخاص بينهم اثنان على الأقل جرفتهما المياه.

يذكر أن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن أمس أن اجتياح إعصارين للساحل الأمريكي خلال أيام سيسفر عن طقس خطير لبعض الوقت.

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

توجيهات حكومية بميكنة صرف المعاشات بجميع مكاتب التأمين

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

ثنائى ريال مدريد وبرشلونة الأسوأ فى دورى الأبطال

منسق حفل زفاف هارى وميجان.. «الغيرة والأضواء» دفعتهما للفرار من بريطانيا

اشتباكات فى «الشانزليزيه» بعد هزيمة باريس سان جيرمان

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«بعد إثارة الجدل».. التنسيق الحضاري: تمثال السادات غير موجود بميادين المنوفية

الكاتب عبد الله السلايمة يطلق «ملتقى العريش الثقافي» في سيناء

وزيرة الثقافة تحول «الصوت الذهبي» لمشروع قومي وترفع جوائزها

كتّاب: «الرعب والتربح والهروب» أسباب توجه الشباب لكتابة الرواية