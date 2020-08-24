المغرب: الآلاف يتطوعون فى تجارب «لقاح كورونا» الصينى

تنطلق بالمغرب، ابتداء من الأسبوع المقبل، أولى التجارب السريرية للقاح الصيني على متطوعين محميين بترسانة قانونية كبيرة في هذا المجال.وقالت صحيفة "الأحداث" المغربية- فى عددها اليوم الإثنين- إنه من المنتظر أن يشارك في هذه التجارب السريرية ما بين 1000 و2000 متطوع ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة.وسيخضع المتطوعون لعدة تحاليل طبية لمعرفة حالتهم الصحية، وما إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو سبق لهم أن أصيبوا بفيروس "كورونا"، قبل تعميم اللقاح على مختلف شرائح المجتمع.ونسبت الصحيفة إلى مصدر طبى، قوله إن الهدف من تجريب اللقاح على هذه العينات هو التأكد من مدى فاعليته، وما إذا كانت له تأثيرات جانبية، حيث سيتم إخضاع المتطوعين لإجراءات مراقبة طبية شديدة.