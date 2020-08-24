عمرو دياب يطرح «أماكن السهر» الليلة

قرر عمرو دياب طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" التي صورها مؤخرًا بالساحل الشمالي، اليوم الإثنين، على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومدير تصوير مازن المتجول، ومن إخراج أحمد النجار، وإشراف عام موسى عيسى.من جهة أخرى، يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء أول حفل غنائي له خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل خلال الأيام المقبلة، ويُبث عبر التطبيق الإلكتروني لإحدى شركات الاتصالات المصرية.ويعود عمرو دياب إلى التمثيل مرة أخرى، بعد غياب استمر لسنوات عديدة، منذ آخر أفلامه "ضحك ولعب وجد" وذلك من خلال عمل درامي جديد من إنتاج شركة "نتفليكس" واتفق مع مسئولي "نتفليكس" على بدء تحضيرات العمل قريبا، ومن المتوقع أن يتناول المسلسل قصة حياته.