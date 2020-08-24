استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف برعاية أممية

انطلقت في جنيف، اليوم الإثنين، اجتماعات المجموعة المصغرة (مجموعة الصياغة) للجنة الدستورية السورية، والتي تضم 45 مشاركا يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، ويترأسها رئيسان مشتركان هما أحمد كزبرى، مرشح الحكومة السورية، وهادي البحرة، مرشح المعارضة، وبرعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، جير بيدرسن.وستناقش المجموعة المصغرة ما يعرف بالأسس والمبادئ الوطنية، وذلك في إطار ولاية اللجنة والمعايير المرجعية، وتستمر اجتماعاتها حتى نهاية الأسبوع الجاري.واعتبر المبعوث الأممي الخاص لسوريا أن استئناف الاجتماعات خطوة مهمة باتجاه عملية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254، وبما يبعث برسالة أمل إلى السوريين.