تقرير حقوقى يمنى يرصد مقتل وإصابة 47 مدنيًا بنيران الحوثيين في شهر

وثق تقرير حقوقي يمني مقتل وإصابة 47 مدنيًا، ضمن 141 انتهاكًا ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 من أغسطس الجاري.وذكر التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الإثنين - بأن "فريقها الميداني وثق 26 حالة قتل، وإصابة 21 بينهم أطفال ونساء نتيجة القصف الذي يشنه الحوثيون على الأحياء السكنية إضافة إلى أعمال القنص والألغام".ورصد التقرير 27 حالة اعتداء قام بها مسلحو ميليشيا الحوثي بحق الأعيان المدنية.. كما سجل 49 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى اختطاف 4 نساء، وعمليات تعذيب وإهانة طالت مختطفين في سجون الميليشيا الانقلابية.وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بإنشاء 9 سجون سرية جديدة، غالبيتها في منازل المواطنين والمنشآت التعليمية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.