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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:50 م
افتتاح وحدة الغسيل
افتتاح وحدة الغسيل الكلوي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة الغسيل الكلوي بعد تطويرها بمدينة منفلوط، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي لخدمة مركز ومدينة منفلوط وقراه، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية والالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومحمد عبدالغني نائب رئيس المركز، والدكتور أحمد سيد عارف مدير مستشفى منفلوط، ولفيف من أهل المركز وبعض المتبرعين لتجهيز وحدة الغسيل الكلوي.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام وحدة الغسيل الكلوي التي تم تجهيزها بمبنى العيادات المجاور لمستشفى منفلوط، وذلك بمشاركة أهل الخير وبعض المتبرعين من أهالي المركز، حيث تم تزويده ببعض أجهزة الغسيل الكلوي الحديثة وبعض التجهيزات الطبية لخدمة المرضى.

والتقى المحافظ بعض المرضى بأقسام الغسيل الكلوى واطمأن على صحتهم وتقديم الرعاية الصحية لهم، مطالبًا بالاهتمام بالمرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتزويد الوحدة بالأطباء وأطقم التمريض المدربة معلنًا تقديم كل أوجه الدعم لهم مشيدًا بالأطقم الطبية والعناية المقدمة للمرضى.

والتقى محافظ أسيوط قيادات مديرية الصحة ومركز منفلوط وبعض الأهالي والمتبرعين مقدمًا لهم التحية على جهودهم في تشغيل وتجهيز وحدة الغسيل الكلوي لخدمة أهالي مركز ومدينة منفلوط وقراه تسهيلًا على المرضى من الانتقال لأماكن بعيدة، معلنًا اتخاذ إجراءات جادة للانتهاء من إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي لتشمل جميع الأقسام والعيادات الطبية والتي سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها
افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمنفلوط فى أسيوط بعد تجهيزها

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