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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأمريكي لدى سوريا يرجح وقوف «داعش» خلف انفجار خط الغاز العربي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:19 م
جيمس جيفري
جيمس جيفري
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رجح المبعوث الأمريكي لدى سوريا، جيمس جيفري، اليوم الإثنين، وقوف تنظيم "داعش" الإرهابي خلف الهجوم على خط الغاز العربي في سوريا.

وقال جيفري، في تصريح للصحفيين بجنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية: "ما زلنا ندرس الأمر.. لكن من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش الإرهابي".

كان وزير الكهرباء السوري، المهندس محمد زهير خربوطلي، أعلن أن انفجارا وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا بريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا.

وأوضح خربوطلي، أن الانفجار (وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها)، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتالٍ، ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتالٍ خلال الساعات القليلة القادمة.

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