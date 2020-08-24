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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوفاق»: مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار على المتظاهرين بطرابلس

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:40 م
المتظاهرين بطرابلس
المتظاهرين بطرابلس
عبير سليم
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أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الإثنين، عن أن مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار على المتظاهرين بطرابلس، أمس، حسبما أفادت فضائية «الحدث»، في خبر عاجل قبل دقائق.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس الأحد، ليلة عصيبة، حيث تواصلت التظاهرات وإحراق الإطارات وإغلاق الطرق، وإطلاق للرصاص الحي من قبل مسلحين مجهولين، تزامنا مع شن الميليشيات حملة اعتقالات واسعة في أحياء العاصمة ضد المتظاهرين الذين يطالبون بحياة كريمة.

وخرجت التظاهرات التي دعا لها حراك 23 أغسطس، من حي الأندلس وزاوية الدهماني وبعض المناطق الأخرى بالعاصمة طرابلس، وتجمعوا في ميدان الشهداء وسط طرابلس، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وانهيار مستوى الخدمات العامة كانقطاع الكهرباء والماء وطول الانتظار أمام محطات الوقود.

كما تجمع المئات أمام مقر حكومة الوحدة قبل أن يتحولوا إلى ساحة الشهداء، وهم يرددون شعارات من قبيل «ليبيا! ليبيا ولا للفساد» و«نبو دولارات زي الزلمات»، في إشارة إلى الأموال التي تمنحها الوفاق للمرتزقة السوريين في طرابلس ومصراتة بالعملة الصعبة.

  ٢حسب مقاطع فيديو وصور رفعها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، طالب المحتجون بإسقاط المجلس الرئاسي والحكومة ومحاسبة الوزراء، الذين سيطروا على منظومة الاعتمادات بدعم المرتزقة السوريين على حساب أموال الليبيين.

وذكرت التقارير المحلية، أن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق الرصاص من قبل مسلحين ومرتزقة تدعمهم تركيا.

كما تم نشر العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالتظاهرات، على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض المحتجين للرصاص الحي، وذلك قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات ليلا، لتشمل مظاهرات في أحياء غرب طرابلس في «السياحية، الإسلامي، الدريبي، كشلاف، قدح، الرياضية، الأندلس»، بالإضافة إلى شرق العاصمة في سوق الجمعة بمنطقة المرغني ومنطقتي قرجي وتاجوراء.

وأضرم المتظاهرون النار في شوارع العاصمة، وحطم آخرون مركبات تابعة لتشكيلات مسلحة، وسط أنباء غير مؤكدة بسقوط قتلى بجانب الجرحى جراء إطلاق النار المستمر، بينما اقتحمت ميليشيا «الصمود» مدينة الأصابعة ونفذت حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين.

وكانت المظاهرات اندلعت، الأسبوع الماضي، في عدة مدن بغرب ليبيا، منها صبراتة والزاوية وصرمان، وانتقلت، أمس، إلى مصراتة، وتعاملت معها وزارة الداخلية التابعة للوفاق حسب التقارير المحلية بعنف؛ حيث تم تفريق المحتجين باستخدام الرصاص الحي.

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