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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد عبدالرحمن: ردود إيجابية على مسلسل «جمجوم وبم بم»

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:23 م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
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عبر الفنان محمد عبدالرحمن عن سعادته بردود فعل الجمهور الإيجابية على المسلسل الكوميدي "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبم بم"، والذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، إننا "بذلنا جهدا كبيرا في العمل، وسعيد بردود فعل الجمهور وإشادتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكل القائمين على العمل"، مشيرا إلى أن "الجمهور قال كلمته في المسلسل، وهذا يشعرنا بالفرح والسعادة".

وحول عرض العمل على منصة إلكترونية قال عبدالرحمن: "أغلب المسلسلات الناجحة عرضت على المنصات الإلكترونية سواء في مصر أو في العالم"، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الجمهور مهتم بهذه المنصات، ويتابعون بشغف ما تقدمه لهم.

وأكد أن المسلسل فكرته جديدة، ويحتاج إلى جهد كبير من كل العاملين عليه ليخرج بصورة تليق بالجمهور، وكل فريق العمل كان يشعر بالمسئولية، مشيرا إلى أن الارتجال في المسلسل كان في إطار الفكرة، ومتماشيًا مع المشهد والموضوع.

وأوضح أنهم دائما يناقشون العديد من الأشياء التي يريدون إضافتها، ليخرج العمل بشكل جيد لأننا فريق عمل واحد.

يشارك في بطولة المسلسل، محمد سلام، ميرنا جميل، أحمد السعدني، محمد محمود، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.

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