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الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسماعيلية تطلق «المسئول الحكومى المحترف» لتدريب الموظفين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:45 م
محافظة الإسماعيلية
محافظة الإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمبادرة القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "المسئول الحكومي المحترف"، والتى تتم بالتعاون مع المحافظة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وأوضحت المحافظة خلال بيانها عن فتح باب التقدم للعاملين بالديوان العام وبالوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها، للالتحاق والمشاركة بالدورة التدريبية ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 24-8-2020، وحتى يوم الاثنين الموافق 31-8-2020.

وذكر البيان أنه يشترط على المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالمبادرة، أن يكون من العاملين بالديوان العام للمحافظة أو الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية التابعة لها، وألا يزيد سن المتقدم على 45 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالى ويتعامل مباشر بالجمهور كمقدمة خدمات، ويتم التقديم عن طريق الرابط المخصص وهو.
https:app-form.nta.egPCS_ISMAILIA

وأكد البيان أن المبادرة تهدف إلى وضع أسس ومعايير ثابتة وواضحة، لمظهر وسلوك الموظف الحكومي مقدم الخدمات الجماهيرية ليكون على مستوى لائق من الكفاءة والفاعلية.

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