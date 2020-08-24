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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

معاينة المبنى وتجهيز الرسومات.. تفاصيل تطوير مجمع محاكم الجلاء

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:30 م
مجمع محاكم الجلاء
مجمع محاكم الجلاء
حسام محفوظ
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وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمّع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته، وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.

وفور صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 28 إبريل الماضي، بترميم وتجديد مجمع محاكم الجلاء وتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه، تمت معاينة المبنى بالكامل بمعرفة صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في اليوم التالي، وتجهيز الرسومات المطلوبة واستلمتها الهيئة الهندسية في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، وسوف تجري الاختبارات الهندسية للمبنى وخاصة الأجزاء التي طالها الحريق، وبعد ذلك يتم الموافاة بالنتيجة والجدول الزمني لأعمال الترميم ورفع الكفاءة فور إعداده من الهيئة الهندسية، وفقا لوزارة العدل.

وتستكمل وزارة العدل ممثلة صندوق أبنية المحاكم، تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وتجديد دور العدالة ورفع كفاءة القاعات والاستراحات، حيث اعتمد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خطة لتطوير دور المحاكم في مصر، من خلال 3 مراحل.

وتمثلت المرحلة الأولى في الفترة من يناير حتى مارس 2020، والتى تضم 91 محكمة أبرزها محاكم "شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، و6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، وههيا، السويس الابتدائية"

والمرحلة الثانية، والتي ما زالت مستمرة وبدأت في 2 مارس الماضي، وتستمر حتى 30 سبتمبر المقبل وتضم 116 محكمة أبرزها محاكم "الإسماعيلية، بورسعيد، ودمياط، وشبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، ودكرنس، إيتاى البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية".

فيما تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى مارس 2021، وتشمل محاكم "جنوب سيناء وشمال سيناء، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، ومنفلوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان الابتدائية".

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