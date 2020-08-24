تطوير 40% من صرف صحى المنطقة الصناعية القديمة بالسويس

أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، على الانتهاء من تنفيذ 40% أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية القديمة بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أن أعمال التنفيذ تتم وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز المشروع للقضاء على مشاكل الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية.ويأتي تنفيذ المشروع يأتي ضمن عدد من المشروعات التي تمولها محافظة السويس في إطار الأهمية القصوى الذي يوليها اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، للارتقاء بمستوى الخدمات ومنظومة الصرف الصحي بالسويس.وأوضح، أن عملية الإحلال والتجديد بالإشراف الفني الكامل لقطاع السويس بإشراف المهندس محمود محسن زهرة، رئيس قطاع السويس، حيث تم تنفيذ 40% من الأعمال، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشمل تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للشبكة الداخلية للمنطقة الصناعية القديمة بطول 5 كيلومترات بأقطار 12 و16 و18 بوصة، بالإضافة إلى الخط الرئيسي للمنطقة الصناعية الجديدة بطول كيلو و200 متر قطر 18 بوصة، والذي يستوعب مياه صرف المنطقة الصناعية القديمة.