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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«بعد إثارة الجدل».. التنسيق الحضاري: تمثال السادات غير موجود بميادين المنوفية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:38 م
تمثال السادات
تمثال السادات
آلاء حسن
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أثارت صورة تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، خلال الأيام الماضية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولت الأنباء حول تواجده بأحد ميادين مركز شبين الكوم التابع لمحافظة المنوفية.

وتواصل "الدستور" مع المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لمعرفة حقيقة الأمر، أكد أنه رأى صور التمثال عبر السوشيال ميديا، وتواصل بالفعل مع المحافظة، وأبلغته أن التمثال غير موجود بأحد الميادين.

وأوضح أبوسعدة، أنه لا بد من عرض أي عمل فني سيتم وضعه في الميادين على لجنة من التنسيق الحضاري، وهذا ما أكدته المحافظة، لذا لم يتم وضع أي أعمال نحتية في الميادين دون الرجوع إلى الجهاز.

وتعد حماية الأعمال التراثية بالميادين العامة، من ضمن خطة وزارة الثقافة 2020، حيث اتخذت خطوات هامة في هذا الشأن، وأصدرت كتابا استرشاديا تم تعميمه على جميع المحافظات لترميم الأعمال الفنية بالميادين العامة، وتبنت الوزارة أيضا مبادرة تجميل الميادين العامة بهدف تجميل الميادين حفاظا على الذوق العام.

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