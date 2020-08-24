صرف 95% من مقررات السلع التموينية لشهر أغسطس

أعلنت شركة المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 95% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، حيث أشار إلى أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" تصرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجاري، للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين.وشدد المصيلحي، على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة، وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهريًا على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.ووجه المصيلحي، قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية، للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية، ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.